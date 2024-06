Grundschule Budica in Büttgen Schüler überzeugen bei Abschluss-Tanzvorführung

Büttgen · Im vergangenen Jahr hat es an der Grundschule Budica in Büttgen erstmals das Tanzangebot „JeKits“ der Kreismusikschule gegeben. Bei der Abschlussveranstaltung zeigten die Kinder ihren Eltern, was sie alles gelernt haben.

13.06.2024 , 04:50 Uhr

Mit großer Begeisterung zeigten die Kinder vom JeKits-Tanzprojekt der GGS Budica, was sie im letzten Jahr gelernt haben. Foto: Simone Cornelissen

Bei ihrer Abschlussveranstaltung haben die Kinder vom „JeKits“-Tanzprojekt der Grundschule Budica gezeigt, was sie im vergangenen Jahr gelernt haben. Begeistert bewegten sich die Mädchen und Jungen der ersten Klassen der GGS Budica in Büttgen unter Anleitung der Tanzlehrerin Annika Wolf zur Musik. Schulleiterin Simone Cornelissen begrüßte zahlreiche Eltern zur Tanzvorführung und betonte: „Ich freue mich sehr, mit JeKits-Tanzen den Kindern unserer Schule die Möglichkeit geben zu können, sich über die Bewegung künstlerisch auszudrücken.“ Erstmals gab es dieses Tanzangebot im vergangenen Schuljahr in der Kaarster Grundschule. Ermöglicht wurde es durch eine Aufnahme in das Landesförderprogramm „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ (JeKits). Annika Wolf von der Musikschule Rhein-Kreis Neuss bereitete die Mädchen und Jungen der drei ersten Klassen mit Bewegungsspielen, Tänzen und Koordinationsübungen auf das Tanzensemble vor, zu dem sie sich im kommenden Schuljahr anmelden können. Wie ein Schwarm Bienen rannten die Kids zu rockiger Musik durch die Turnhalle und überreichten ihrem Gegenüber Gymnastikreifen und Bälle. Später hielten jeweils zwei Kinder zu sphärischer Musik einen Stift zwischen zwei Zeigefingern und balancierten damit durch die Luft. Ihre Tanzlehrerin bezog bei der Moderation auch die Eltern in die kurzweilige Vorstellung mit ein. Die Kinder hatten sichtlich Spaß an der Bewegung. Ruth Braun-Sauerwein, Leiterin der Musikschule Rhein-Kreis Neuss, zeigte sich erfreut, dass die Musikschule als Kooperationspartner nun auch „JeKits“-Tanzen anbieten kann. „Ich bin sehr gespannt auf unsere weitere Zusammenarbeit mit der Grundschule Budica m nächsten Schuljahr und auf das, was das Tanz-Ensemble demnächst auf die Bühne bringt“, sagte sie.

(seeg)