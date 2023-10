Reizgas in Büttgen versprüht Gesamtschüler verlassen Krankenhaus

Fünf Rettungswagen, drei Krankenwagen, drei Notärzte und elf Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten am Montag an das neue Gesamtschul-Gebäude am Risgeskirchweg an, nachdem die Feuerwehr um 12.47 Uhr alarmiert wurde. Auch die Polizei war mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Noch am Montag war Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt worden. Ersten Facebook-Posts zufolge soll ein Schüler aber Pfefferspray versprüht haben. „Es ist sehr bedauerlich, dass ein eigentlich gelungener erster Tag am neuen Standort so enden musste. Ich wünsche den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften eine gute und rasche Genesung. Der Verursacher dieses Zwischenfalls wird hoffentlich ermittelt und sollte sich selbst und sein Handeln ernsthaft hinterfragen“, hatte Schuldezernent Sebastian Semmler am Montag erklärt.