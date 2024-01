Debatten-Wettbewerb #mitreden Vorster Schüler debattieren über Umbau der Realschule zu Flüchtlingsunterkunft

Die Frage, ob der ehemalige Realschultrakt an der Hubertusstraße in Büttgen in eine Flüchtlingsunterkunft umgebaut werden soll, ist politisch bereits beantwortet: Ab der kommenden Woche soll die Schule mit geflüchteten Familien belegt werden. Beim Debatten-Wettbewerb #mitreden, der zum dritten Mal von der Rheinischen Post in Kooperation mit dem Energieunternehmen Evonik veranstaltet wird, ging es am Mittwoch allerdings genau um diese Frage. Debattiert wurde von Oberstufenschülern des Georg-Büchner-Gymnasiums in Vorst. Je zwei Schüler, die zufällig zugelost wurden, argumentierten dabei gegen einen Umbau, ein Schüler und eine Schülerin waren anderer Meinung. Es entstand eine muntere Debatte, bei der es am Ende einen etwas überraschenden Sieger gab.