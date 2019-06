Erweiterungsprojekt am GBG in Kaarst : Begeisterung für Greifvögel

Felix Wadewitz hatte einen lebendigen Greifvogel dabei. Foto: GBG/Hajo Wagner

Vorst 26 Schüler des Vorster Gymnasiums haben zu einem bestimmten Thema referiert.

Was junge Leute zu leisten in der Lage sind, wenn sie sich für ein Thema begeistern, wurde in der Aula des Georg-Büchner-Gymnasiums deutlich: 26 Schülerinnen und Schüler der sechsten bis neunten Klassen, allesamt mit überdurchschnittlichen Noten, hatten sich an dem sogenannten Erweiterungsprojekt beteiligt. Dabei präsentierten sie dem Publikum ihre recherchierten Erkenntnisse zu einem bestimmten Thema. Noten gibt es dafür keine, aber Schulleiter Volker Werker überreichte allen eine Urkunde.

Olga Artemjew vertrat Melanie Müller, die als Lehrerin das Projekt am Georg-Büchner-Gymnasium leitet, aber krankheitsbedingt nicht dabei sein konnte. Was ihr auffiel: „Natur- und Umweltschutz spielen in diesem Jahr eine große Rolle.“ Felix Wadewitz interessiert sich für Greifvögel. Der Schüler der 6b hatte einen Eyecatcher mitgebracht: Einen lebendigen Greifvogel. Dessen Eigentümer ist Horst Brings, ein Bekannter von Felix Wadewitz. Wer an diesem Stand stehen blieb, erfuhr unter anderem, dass die größte Adlerart der Welt Harpyie heißt und bis zu neun Kilogramm schwer ist bei einer Länge von bis zu 1,10 Metern. Das lebendige Anschauungsobjekt, ein Wüstenbussard aus Nordamerika, hatte inzwischen sein „großes Geschäft“ gemacht – zum Glück war eine schwarze Plastikfolie unter ihm ausgelegt worden.