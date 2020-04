Gesamtschule Büttgen : Schüler berechnen Tangenten in virtueller Mathestunde

Daniel Wienold, Leiter der Gesamtschule Büttgen und Mathelehrer, hat 20 Schüler per Video-Mathestunde unterrichtet. NGZ-Foto: Salzburg. Foto: Georg Salzburg (salz)

Büttgen In den Ferien lernen? Warum nicht, schließlich sitzen die Schüler wegen der Corona-Krise bereits in der vierten Woche zu Hause. Am Dienstag genossen sie eine Unterrichtsstunde in Mathematik ganz ohne Angst vor einer Infektion.

20 Elftklässler lösten zusammen mit Schulleiter Daniel Wienold die Aufgaben der zentralen Mathe-Klausur von 2018. Schüler und Lehrer freuen sich, dass das Schulamt der Stadt die erforderliche Hardware angeschafft hat. Zwölf elektronische Tafeln waren erst im Herbst letzten Jahres, als noch niemand etwas von einem Virus geahnt haben dürfte, angeschafft worden.

Daniel Wienold ist zufrieden mit den Active Boards und der Software „Microsoft Teams“: „Damit kann man gemeinsam arbeiten.“ Wenig später lieferte er den Beweis: Auf sein Active Board war eine Kamera gerichtet, 20 von 48 Schülern hatten sich von zu Hause aus zugeschaltet. Eine große Anzahl von Likes in der vergangenen Woche hatte dazu geführt, dass eine weitere Mathe-Stunde online gegeben wurde. Während es vor einer Woche vor allem um Wahrscheinlichkeitsrechnung ging, wurde jetzt unter anderem Tagentenberechnungen geübt, außerdem standen Funktionstheorie und Analysis auf dem Lehrplan, aber auch das Anlegen einer Monotonietabelle, also nichts, was Leute mit Mathe-Allergie begeistert. „Ist der Ton da?“, fragte Daniel Wienold in die Runde, die er nicht sehen konnte – umgekehrt war das aber sehr wohl möglich.