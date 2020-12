„Lebenszeichen Afrika“ aus Kaarst : Schüler aus Büttgen helfen behinderten Kindern in Uganda

Kaarst-Büttgen Um ein Haus für behinderte Kinder in Uganda auszubauen, sammelt die Gesamtschule in Büttgen aktuell Spenden. Unterstützt wird damit die Arbeit des Vereins Lebenszeichen Afrika.

Der Verein Lebenszeichen Afrika e.V. hat bereits viel für die Menschen in Afrika getan, speziell für Uganda. Derzeit wird in der Stadt Mbalep ein Haus für behinderte Kinder gebaut – mit finanzieller Hilfe aus Büttgen. Der pensionierte Lehrer und ehemalige CDU-Ortsverbandsvorsitzende Carl-Wilhelm Bienefeld ist Vorsitzender des Vereins und engagiert sich für die Hilfe vor Ort. Um das neue Haus zu finanzieren, werden an der Gesamtschule in Büttgen von Schülern Cent-Stücke gesammelt. Der erste Teil des Hauses ist bereits fertig, derzeit besteht es aus acht Wohnungen.