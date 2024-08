Ausstellung in Holzbüttgen Schubladen-Projekt soll mit Vorurteilen aufräumen

Die ersten Sekunden entscheiden oftmals darüber, wie Menschen ihr Gegenüber wahrnehmen. Dabei kann die Kleidung oder die Frisur den Ausschlag geben, in welche Schublade er oder sie gesteckt wird. Dieses Schubladen-Denken hilft dabei, die Gedanken zu ordnen – doch dadurch entstehen auch Vorurteile. Eine interaktive Ausstellung der Künstlerin Meike Hahnraths aus Mönchengladbach nimmt sich dieser Thematik nun an. Diese ist vom 22. August bis zum 9. Oktober in der Lukaskirche in Holzbüttgen zu sehen und wird von einem Rahmenprogramm begleitet.