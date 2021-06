Gespräche zwischen Neuss und Kaarst : Schrottplatz-Nutzung beschäftigt Politik

Die Städte Kaarst und Neuss haben Gespräche über den Schrottplatz aufgenommen. Hier hatte es im April einen Großbrand gegeben. Archiv-Foto: seeg Foto: Stephan Seeger

Kaarst/Neuss Die CDU will wissen, wie es weitergeht mit dem Areal, das vor rund zwei Monaten in Flammen aufgegangen ist. Es stellt sich insbesondere die Frage, welche Genehmigungen dem Schrottplatz zugrunde liegen. Derweil sind die Städte Neuss und Kaarst in Gesprächen.