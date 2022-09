Großbrand an der Grenze zu Neuss : Schrottplatz bei Ikea in Kaarst in Flammen - Feuer unter Kontrolle

Update Kaarst/Neuss Erneut ist auf dem Schrottplatz an der Stadtgrenze zu Neuss am Donnerstag ein Großbrand ausgebrochen. Erst am Freitagmorgen ist der Brand unter Kontrolle. An gleicher Stelle hatte es erst im April 2021 ein spektakuläres Feuer gegeben.

Eine viele Kilometer weit sichtbare, dunkel-schwarze Rauchwolke ist am Donnerstag über dem Schrottplatz aufgestiegen. Erneut war auf dem Gelände an der Stadtgrenze zu Neuss ein Großbrand ausgebrochen.

Erst am frühen Freitagmorgen meldet die Feuerwehr: Der Brand ist unter Kontrolle. Das Feuer sei auf ein etwa 20 mal 20 Meter großes Areal begrenzt worden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr Neuss mit. Es brannten unter anderem Reifen und andere Autoteile sowie Container und stark brennbarer Schrott. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt.

Die Nachlöscharbeiten laufen seit dem frühen Freitagmorgen und werden wahrscheinlich noch einige Stunden andauern, wie der Sprecher weiter sagte. Die Schrottgegenstände seien durch die Flammen zusammengeschmolzen und müssten zunächst abgetragen werden, um kleinere Flammen und Glutnester ausfindig zu machen. Wie es zu dem Brand kam, war auch am Freitagmorgen noch unklar.

Großeinsatz am Donnerstag in Kaarst

Die Feuerwehr war am Donnerstag gegen 18.45 Uhr am Einsatzort und begann mit den Löscharbeiten. Immer mehr Einsatzkräfte trafen an der Brandstelle ein. Die Straßen rund um den Schrottplatz mussten teilweise gesperrt werden. Auch aus Neuss trafen weitere Rettungskräfte ein, der Malteser-Hilfsdienst war vor Ort.

Am Donnerstagabend ist der Rauch noch weithin sichtbar. Zu dieser Zeit sagt ein Sprecher der Feuerwehr Neuss, auf dem Schrottplatz brenne eine Lagerhalle in voller Ausdehnung. Außerdem stünden auch Autoreifen auf dem Areal in Flammen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wird die Bevölkerung über die Warn-App „Nina“ vorsorglich aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Rauch zieht am Abend in Richtung Kaarster Osten, erste Messungen werden ohne signifikante Ergebnisse durchgeführt.

Augenzeugen berichten von mehreren Verpuffungen und Schreien von Menschen. Der Flughafen und die Autobahnpolizei seien informiert worden. Gegen 20.30 Uhr erklärte Stadtsprecher Peter Böttner, dass der Brand zum großen Teil unter Kontrolle sei. Die Feuerwehr habe den Brand von drei Seiten bekämpft und so in den Griff bekommen.

Die Bilder wecken Erinnerungen an einen Brand an gleicher Stelle im April 2021: Bis zu 160 Einsatzkräfte waren damals vor Ort. Auf einer Fläche von 100 mal 120 Metern brannten Fahrzeuge, Altreifen und Übersee-Container mit Motoren und Getriebeteilen. Die Rauchwolke sorgte in Neuss, Kaarst und Düsseldorf für Aufsehen. Der Brand hatte eine intensive Diskussion über den Schrottplatz-Standort ausgelöst. Diese wird nun neu entfachen.

Die Kaarster CDU reagierte bereits auf den erneuten Brand. „Wenn die Städte Neuss und Kaarst sowie die Bezirksregierung jetzt nicht dafür sorgen, dass der Betrieb sofort eingestellt wird, kann niemand mehr diese Behörden ernst nehmen“, erklärte der Fraktionsvorsitzende Ingo Kotzian. Der Parteivorsitzende des CDU-Stadtverbandes Kaarst äußerte ebenfalls sein Unverständnis: „Trotz mehrfacher Aktionen ist nichts passiert außer reden. Es muss für Kaarst und Holzbüttgen etwas geschehen, ein weiter so geht nicht mehr.“ Laut Kotzian behalte sich die CDU sogar vor, bei erneuter Untätigkeit rechtliche Schritte gegen die Behörden zu prüfen, um Schaden von den Kaarster Bürgern abzuwenden. „Es existiert ein quasi rechtsfreier Raum. Wie hier in den vergangenen Jahren gehandelt, besser gesagt nicht gehandelt worden ist, macht uns fassungslos“, so Kotzian.

Wichtige Informationen für die Anwohner wurden per NINA-App verbreitet und können ebenfalls hier abgerufen werden.

(mit dpa)