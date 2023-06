Versiegelung in Kaarst Schottergärten sind hausgemacht

Heiner Hannen hatte genug. Mal wieder. „Wie kann es sein, dass der Vorplatz am einem Haus an der Wattmannstraße komplett versiegelt ist? Ich verstehe das nicht. Wir müssen gucken, dass zumindest ein bisschen Grün mitgedacht wird“, kritisierte der umweltpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion in der jüngsten Sitzung des Bau- und Planungsausschusses, als diese bereits kurz vor dem Ende war. „Auch am Bruchweg ist alles versiegelt. Von der Verwaltung wurde uns gesagt, dass sie genug Instrumente hat, um so etwas zu verhindern. Wenn in Vorst alles versiegelt wird, haben wir dort bald auch eine Hitzeinsel. Wir sitzen doch hier, um so etwas zu verhindern“, nahm Hannen auch die Verwaltung mit ins Boot.