Kabel abgeschnitten und gestohlen Schon wieder Diebstahl an Schnellladesäule in Kaarst

Erst vor rund zwei Wochen waren die Stadtwerke mit einer Mitteilung an die Öffentlichkeit gegangen. Darin hieß es, dass zum zweiten Mal seit der Inbetriebnahme im April die Kabel der Ladestation am Berliner Platz in Büttgen abgeschnitten und gestohlen wurden. Eine Anzeige bei der Polizei wurde erstattet, die Ermittlungen laufen weiter. „Dieser wiederholte Vandalismus kostet nicht nur Geld, sondern beeinträchtigt auch die zuverlässige Versorgung der Elektrofahrzeuge in Kaarst”, wurde Barczik, damals zitiert. „Die Ladesäule wird voraussichtlich für mehrere Tage außer Betrieb sein“, hieß es damals.