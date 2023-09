Schokoladen-Seminar in Kaarst Soirée Chocolat – eine Weltreise mit Verkostung

Der Düsseldorfer war mit 19 Jahren auf große Entdeckertour gegangen und landete in den tropischen Wäldern Mittelamerikas. Zehn Jahre studierte er die Menschen, Kulturen und die Natur Lateinamerikas. Nach seiner Rückkehr gibt ein Buch über sein vordringliches Interesse Auskunft: „Schokolade – das Geheimnis vom Glück“. Es ist reich bebildert, wie auch sein Multivisionsvortrag „Soirée Chocolat“ in der VHS Kaarst. Prompt entwickelt das Seminar elementare Kenntnisse rund um die Schokolade, an deren Anfang der Kakaobaum (botanisch: „Theobrema cacao“) steht.