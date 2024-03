Kaarster Initiative „Gesichter der Demokratie“ Schoko-Stadtwappen für den Großherzog von Luxemburg

Zum Abschluss des Interviews gab der Großherzog dann auch einen seltenen Einblick in sein Privatleben. Auf die Frage, wo er außerhalb Luxemburgs am liebsten seiner Leidenschaft, dem Segeln, nachgeht, erklärte der Großherzog, dass er als Jugendlicher oft in Südfrankreich segelte. Dann wurde er fast schon poetisch: „Ich liebe das Meer. Für mich ist das Meer ein Ort der Ruhe. Es ist ein wunderbarer Ort, an dem man von all seinen Problemen abschalten kann.“