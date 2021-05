Arbeitslosenzahlen in Kaarst : Politik erhält Schnellmeldung über Arbeitsmarkt-Entwicklung

Kaarst Was kann eine Kommune aus den Arbeitsmarktdaten für sich ableiten? In dieser Frage sind sich die Parteien uneins. Aber neugierig geworden, fanden sie doch zu einem Kompromiss.

Mit dem Antrag auf eine monatliche Schnellmeldung war die Fraktion „FWG Kaarst-Förderer des Sports“ –so der neue Name – im Wirtschaftsausschuss Anfang Februar gescheitert. Nun kam der Antrag im Sozialausschuss noch einmal auf den Tisch. Eigentlich wollte die Verwaltung ihn erneut ablehnen lassen, so stand es in der Beschlussvorlage. Begründung: Die Schnellmeldungen haben keine Steuerungsrelevanz für die Verwaltung. Außerdem gebe es monatlich von der Bundesagentur für Arbeit statistische Angaben über die Kennzahlen im Rhein-Kreis Neuss, in denen Daten für die Stadt Kaarst nicht dargestellt werden. Allerdings könnten über den Statistikservice West der Bundesagentur für Arbeit und der Agentur für Arbeit in Mönchengladbach statistische Auswertungen für Kaarst angefordert werden. „Wir als Stadt haben keinerlei Einflussmöglichkeit, auf den Arbeitsmarkt einzuwirken“, erklärte Olaf Kretzschmar, Leiter des Bereichs Soziales in der Kaarster Stadtverwaltung.