Verkehrswende in Kaarst Schnell-Ladesäule am Rathaus geht in Betrieb

Die neue Ladesäule steht unmittelbar neben der bekannten Ladesäule an der Alten Heerstraße. Die alte Ladesäule bleibt erhalten. Gezahlt wird bei beiden Angeboten über das Smartphone. Die Kosten bleiben unverändert bei zwischen 45 und 55 Cent pro Kilowattstunde. Die neue Schnell-Ladesäule zeichnet sich durch eine höhere Ladeleistung aus, die die Dauer des Ladevorgangs im Vergleich zu den bisherigen Ladesäulen verkürzt. Die Nutzung und damit die Belegung des Parkplatzes wird durch die schnelleren Ladezeiten reglementiert. Aktuell sind in Kaarst vier weitere Schnell-Ladesäulen an stark frequentierten Standorten in der Planung, beispielsweise an Autobahn-Abfahrten. Sie sollen noch in diesem Jahr installiert werden. „Die Schnell-Ladesäule ist der nächste Schritt beim Ausbau der notwendigen Lade-Infrastruktur in Kaarst. Mit diesem Angebot bedienen wir die bereits bestehende Nachfrage“, erklärt Stefan Meuser, Geschäftsführer der Stadtwerke Kaarst.