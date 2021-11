Albert-Einstein-Forum Kaarst : Glamouröse Show gegen den November-Blues

Kaarst Die Schmidt-Show ließ die Besucher in Kaarst für zweieinhalb Stunden November-Blues und Pandemie vergessen. Im Mittelpunkt stand Elke Winter als „Queen of Comedy“ und Moderatorin.

Wer immer schon mal die Schmidt-Show erleben wollte, konnte sich den Weg zur Hamburger Reeperbahn ersparen: Die Akteure kamen jetzt nämlich ins Albert-Einstein-Forum. 350 Karten waren verkauft worden, rund 300 Besucher erschienen. Diese glamouröse Show mit einem hohen Anteil an Frivolität brachte die Menschen zum Lachen, ließ sie für zweieinhalb Stunden November-Blues und Pandemie vergessen. Im Mittelpunkt stand Elke Winter als „Queen of Comedy“ und Moderatorin. Die blonde Diva mit den glitzernden Kostümen amüsierte sich über einen Mann in der ersten Reihe. „Ich bin keine echte Frau, hat dein Mann das mitgekriegt?“, fragte sie dessen Begleiterin.

Elke Winter kündigte nicht nur die Künstler an, sie unterhielt auch ihr Publikum auf großartige Weise. Vieles, was sie sagte, ist nicht unbedingt druckreif, aber lustig war’s schon. Was ist böse? Elke Winter hatte da so ihre eigenen Definitionen. „Wenn man vor einem Krematorium Brandsalbe verkauft“, lautete die eine. Eine andere: „Wenn man einem Blinden ein Mehrkornbrötchen gibt, der es abtastet und fragt, wer denn sowas schreibt.“ Elke Winter erzählte kesse Geschichten und kokettierte im kurzen Röckchen: „Nicht, dass Sie mir in das Spielzimmer schauen.“