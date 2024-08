Rückkehr auf den Vorster Tuppenhof Schleiereulen werden flügge

Es kam einer tierischen Sensation gleich, als vor rund zehn Wochen im Eulen-Nistkasten auf dem Dachstuhl des Tuppenhofes in Vorst zwei Küken geboren wurden. Den Nistkasten hatte die Nabu-Ortsgruppe Kaarst-Korschenbroich im Jahr 2009 auf dem Tuppenhof installiert, damals stellte sich schnell Erfolg ein. Im Jahr 2015, erinnert sich Nabu-Mitglied Ulrike Silberbach, gab es sogar zwei Bruten. Doch dann wurden die Schleiereulen für rund zehn Jahre vom Dachstuhl des Tuppenhofes vertrieben und Dohlen übernahmen den Nistkasten. Die Nabu-Mitglieder machten den Kasten allerdings jedes Jahr gründlich sauber – in der Hoffnung, dass erneut Schleiereulen dort nisten. Und vor zehn Wochen war es dann endlich so weit.