Landschildkröten in Vorst : Theodor und Amanda sind ausgebüxt

Vorst Eine Familie aus Vorst vermisst seit gut drei Wochen ihre Landschildkröten. Die Suchaktion läuft bislang ohne Erfolg.

Doch nun ist die Situation anders. „Das ist mittlerweile schon ein bisschen komisch“, sagt Andrea Kolwes. Normalerweise wurden die beiden Schildkröten in den Nachbargärten gefunden, diesmal sind sie nach Meinung von Andrea Kolwes aber schon ein Stück weiter weg. Die hat bereits bei Tierheimen angerufen und sich an die Schildkröten-Hilfe in Neuss gewendet. Diese riet der Familie, nicht aufzuhören und weiterzusuchen. Und dennoch bereut Andrea Kolwes, dass sie ihren beiden Tieren nicht mit Nagellack ihre Telefonnummer auf den Panzer geschrieben hat. „Wir haben in der Nachbarschaft Flugzettel verteilt, bislang haben wir aber nichts gehört“, sagt sie. Erkennen könnte man die beiden Schildkröten an ihrem Brustpanzer, der eine bestimmte Färbung aufweist.