Kunst in Kaarst : Schiefers „Türhüter“ nun offiziell vorgestellt

Vorst Sie stehen schon seit einem halben Jahr im Vorster Wald, aber am Sonntag wurden die Türhüter von Wilhelm Schiefer endlich offiziell vorgestellt. Rund 70 Besucher waren gekommen, viele Jogger machten eine kurze Pause, um sich die Kunstwerke anzusehen.

„Die Stadt hat sich großzügig an den Kosten beteiligt“, sagte Albiez. Er bedankte sich unter anderem bei Kulturmanager Dieter Güsgen und dessen Mitarbeiterin Dorothee Kraus sowie beim Kulturausschuss. „Die Kulturausschussvorsitzende Dagmar Treger war immer eine Kämpferin für unsere Ideen“, lobte Albiez. „Diese Kunstwerke sind ein Alleinstellungsmerkmal für Kaarst und auch in finanziell kritischen Zeiten sollte die Stadt weiterhin in Kultur investieren“, sagte Treger. Helmut Blochwitz ging auf die Türhüter ein, wie Kafka sie 1915 in seinem Prosatext „Vor dem Gesetz“ beschrieben hatte. Blochwitz erklärte, dass zu den 200 Seiten Text tausende Seiten geschrieben worden. Es gebe letztendlich keine verbindliche Interpretation. Alle vier Türhüter erschienen gleich groß, in Wirklichkeit nimmt ihre Größe aber ab. „Zur räumlichen Kunst kommt die zeitliche Dimension“, erklärte Blochwitz.