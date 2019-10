Kaarst schafft Sportstättennutzungsgebühr ab : Sportvereine werden finanziell entlastet

Kaarst Die Sportstättennutzungsgebühr wird wohl abgeschafft. Eine gute Nachricht für Vereine und Verwaltung.

In einem Haushaltsbegleitbeschluss aus dem Jahr 2006 stand, dass zum 1. Januar 2007 eine Gebühr für die Nutzung der städtischen Sportanlagen erhoben wird. Davon ausgenommen waren allerdings Kinder und Jugendliche. Schon damals hatten sich die Vertreter der SG Kaarst, DJK Holzbüttgen, VfR Büttgen und TV Gut Heil Vorst vehement gegen die Einführung der Gebühr gewehrt, weil sie für die Vereine eine hohe finanzielle Belastung darstellte. Doch aus zwei Gründen drückte die Verwaltung die Gebühr durch: Zum einen, weil die Haushaltslage damals schwierig war und die Verwaltung die Meinung vertrat, dass alle Vereine einen Beitrag leisten müssen. Zum anderen hat sich die Sportverwaltung über die Erfassung der Stunden einen besseren Überblick über die Belegung der Sportstätten verschaffen können und konnte ausschließen, dass Vereine Hallenzeiten horten. „Die Zeiten sind aber mittlerweile vorbei, es gibt heute eher zu wenig Trainingszeiten“, sagt der Sportausschussvorsitzende Ingo Kotzian. Die Gebühr wurde damals als „Solidarbeitrag der Vereine und der anderen in der Satzung genannten Nutzer zu den tatsächlichen Betriebskosten der Sportanlagen“ deklariert.

Die Nutzungsgebühr soll rückwirkend zum 1. Januar 2019 abgeschafft werden, um den Haushalt kostenneutral zu halten. Gleichzeitig wird die Sportförderung von 60.000 auf 40.000 Euro verringert – die fehlenden 20.000 Euro entsprechen dem Betrag, den die Stadt in den vergangenen Jahren durch die Sportstättennutzungsgebühr eingenommen hatte. Die Fördermittel sollen allerdings ausschließlich dem Jugendsport zugutekommen. Da nicht jeder im Stadtsportverband gemeldete Verein Jugendmannschaften hat, sollen die Vereine, die durch diese Regelung finanzielle Einbußen erleiden, in den nächsten drei Jahren Ausgleichszahlungen erhalten. Genau das hat auch der Stadtsportverband (SSV) in einer Stellungnahme zu den Plänen der Verwaltung gefordert. „Über die Sportstättennutzungsgebühr wird schon lange diskutiert und der Stadtsportverband will diese schon lange abschaffen. Der Aufwand der Verwaltung steht in keinem Verhältnis zum Ertrag, die Zeit könnte man gut für andere Sachen nutzen“, sagt Axel Volker, Vorsitzender des SSV.