Neue Geschäftsführer in Kaarster Handwerksbetrieb Elektro Faust in jüngere Hände übergeben

Sarah Faust und Christian Johnen sind beide schon seit zehn Jahren für den Betrieb tätig. „Es ist mit den Jahren stetig gewachsen. Mein Vater hat uns immer viel freie Hand gelassen, Dinge zu entscheiden und Neues auszuprobieren“, sagt Sarah Faust im Gespräch mit unserer Redaktion. Von dem Unternehmen werden zehn Familien versorgt, das sei schon eine große Verantwortung, weiß Sarah Faust. 2018 ist der Elektro-Betrieb an die Friedensstraße gezogen, weil der Platz im Elternhaus an der Langen Hecke aufgrund des Unternehmens-Wachstums nicht mehr ausgereicht habe. Die Mitarbeiter sind schwerpunktmäßig in der Hausinstallation tätig, sanieren Objekte, kümmern sich um die Elektronik in Neubauten, die Monteure übernehmen aber auch kleinere Reparaturen.