Unternehmen in Kaarst Sanitätshaus „H&R“ erhält Siegel für Barrierefreiheit

Die Stadt Kaarst verleiht Unternehmen, in denen Menschenmit Behinderung sich ohne Probleme bewegen können und bei Bedarf Unterstützung erhalten, das Signet „Kaarst barrierefrei" mit einem weißem Pfeil auf gelbem Grund. Nach eingehender Prüfung hat das Sanitätshaus „H&R“ dieses Signet nach Angaben der Stadt nun erneut für seinen neuen Standort im Gewerbegebiet Kaarster Kreuz (Hüngert 17) erhalten. Bereits an der Hanns-Martin-Schleyer-Straße, wo „H&R“ vor dem Umzug seinen Sitz hatte, wurde dem Unternehmen das Signet verliehen. Auch in dem neuen „Hauptquartier“ erfüllt das Sanitätshaus die erforderlichen Kriterien, die zur Qualifikation für das Signet gehören: ein ebenerdiger Zugang, große Bewegungsflächen, kontrastreiche Akzente für Menschen mit Sehbehinderungen und behindertengerechte sanitäre Anlagen.