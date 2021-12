Kampf gegen defekte Laternen in Kaarst : Sanierungskonzept gegen die Dunkelheit

An der Straße „Am Ehrenmal“ in Holzbüttgen fielen Ende Oktober die Straßenlaternen aus. Ein neues Konzept soll dabei helfen, die Probleme zu beheben. Foto: Simon Janßen

Kaarst In jüngster Vergangenheit mehren sich die Ausfälle von Straßenlaternen in bestimmten Quartieren im Stadtgebiet. Die Verwaltung nimmt nun ein Sanierungskonzept für die Beleuchtung in Angriff. Dieses kann aber Jahre dauern.