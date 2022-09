Ausschreibung der Stadt Kaarst ohne Ergebnis : Dachsanierung muss weiter warten

Die Ausschreibung für die Sanierung des VHS-Daches blieb ohne Erfolg. Foto: Stadt Kaarst

Kaarst Die Ausschreibung für die Sanierung des VHS-Dachs blieb ohne Erfolg. Es seien zu wenig Firmen auf dem Markt. Die Arbeiten werden nun erneut ausgeschrieben.

Die Stadt Kaarst nimmt rund 47,7 Millionen Euro Auszahlungsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2021 mit ins Jahr 2022. „Das ist enorm“, stellte Anja Rüdiger (UWG) nun im Finanzausschuss fest. Allein die Gesamtschule steht mit 11,5 Millionen Euro als Einzelposten in einer Liste von Auszahlungsermächtigungen, die die Verwaltung vorlegte. In diesem Jahr wird die Stadt derweil noch Geld ausgeben müssen. Für die Abnahme des Rohbaus der neuen Gesamtschule am Risgeskirchweg wird nach Angaben der Technischen Beigeordneten Sigrid Burkhart Anfang September die mit dem Generalunternehmen vereinbarte Teilrate in Höhe von 6,3 Millionen Euro fällig. „Das ist der dickste Batzen“, erklärte Burkhart. Hinzu kommen rund 200.000 Euro für die Erneuerung der Heizung und der Beleuchtung in der Turnhalle am Bruchweg. Diese Arbeiten sollen in den kommenden Wochen in Auftrag gegeben werden.

Weniger erfreut zeigte sich Burkhart über die geplante Sanierung des Daches der VHS. Auf die Ausschreibung der Stadt habe sich kein Unternehmen gemeldet, das die Arbeiten ausführen will. „Das Ergebnis der Ausschreibung liegt vor“, so Burkhart. Zunächst habe es zwei Angebote gegeben, das preiswerteste lag rund 450.000 Euro über dem Schätzwert. „Es war knapp 50 Prozent über dem, was wir veranschlagt haben“, so Burkhart. Ein Angebot, dass sich innerhalb des von der Stadt gesetzten Preisrahmens bewegte, sei falsch abgegeben worden. „Wir haben die Ausschreibung aufgehoben und werden erneut ausschreiben“, so Burkhart. Das sei nur ein Beispiel von vielen, auf die sich die Stadt einrichten müsse. Nur selten erhalte die Stadt mehr als ein Angebot für die ausgeschriebenen Arbeiten. „Das ist ein Grund, warum es nicht so vorangeht, wie wir uns das wünschen.“ Es seien zu wenig Firmen auf dem Markt.