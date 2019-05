Betriebsausschuss in Kaarst : Sanierung der Schultoiletten erst 2020

Kaarst Die Sanierung der Toiletten mit Epoxidharz hat sich an der Gesamtschule Büttgen bewährt und soll nun auch in anderen Einrichtungen angewendet werden. Das geschieht aber nicht vor 2020. Der Grund: Personalmangel.

Beherrschendes Thema im Betriebsausschuss waren die Schultoiletten. Die CDU-Fraktion hatte folgenden Antrag gestellt: „Die Betriebsleitung wird beauftragt, spätestens in den Herbstferien 2019 die Toilettenanlagen in der Grundschule Stakerseite, der Matthias-Claudius-Schule sowie am Georg-Büchner-Gymnasium gegenüber der Schulmensa analog dem an der Gesamtschule erfolgreich angewandten Verfahren auszubessern und zu modernisieren.“ In den Sommerferien 2018 waren die Toiletten an der städtischen Gesamtschule mit Epoxidharz saniert worden. Nach über einem halben Jahr steht fest, dass sich die vergleichsweise kostengünstige Maßnahme gelohnt hat, die Geruchsbelästigung hat deutlich abgenommen. Die Verwaltung war auf den CDU-Vorschlag eingegangen und möchte die Toiletten sukzessive sanieren. Allerdings braucht sie dafür mehr Zeit. Deshalb stimmten die Christdemokraten dagegen, die übrigen Fraktionen mit einer Stimme Mehrheit votierten für eine Sanierung in dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Zeitrahmen.

„Eine Umsetzung wie von der CDU-Fraktion beantragt, ist aus personellen Gründen durch Stellenvakanzen in der technischen Gebäudeunterhaltung ab Mai beziehungsweise Juli 2019 nicht möglich“, steht in der Beratungsvorlage geschrieben. Ein Stellenbesetzungsverfahren sei bereits eingeleitet worden worden. Die Technische Beigeordnete Sigrid Burkhart nannte Gründe für eine verzögerte Umsetzung der Vorschläge der CDU: „In den Sommerferien haben wir keine Kapazitäten frei, weil so viele Module aufgestellt werden müssen.“ Bezüglich des Georg-Büchner-Gymnasiums empfahl sie zu warten, bis die Aula des Albert-Einstein-Forums saniert ist und dort wieder die Kleinkunstveranstaltungen stattfinden. Ingo Kotzian (CDU) war mit diesem Lösungsvorschlag unzufrieden: „Die von uns beantragten Maßnahmen sind nicht sonderlich personalintensiv. Die Arbeiten in den Toilettenanlagen des Vorster Gymnasiums könnten in der Weihnachtszeit erledigt werden.“ Mit den Stimmen der Fraktionen mit Ausnahme der CDU wurde beschlossen, dass die Toilettenanlagen an der Matthias-Claudius-Schule und an der Grundschule Stakerseite in den Osterferien 2020 saniert werden. Die Toilettenanlage am Georg-Büchner-Gymnasium werden in den Sommerferien 2020 saniert. Hier erfolgen die Arbeiten im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“.