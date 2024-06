Ungereimtheiten bei eingereichten Abrechnungen Pauen rechnet mit der FWG ab und gründet neue Wählergemeinschaft in Kaarst

Kostenpflichtiger Inhalt DKostenpflichtiger Inhalt ie Strafanzeige der Stadt Kaarst, die sie in der vergangenen Woche wegen Ungereimtheiten bei eingereichten und abgerechneten Sitzungsprotokollen gegen beteiligte Mitglieder der FWG gestellt hat, ist von der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion am Dienstag nun bestätigt worden. Derweil hat sich die frühere Fraktionsvorsitzende Sandra Pauen zu Wort gemeldet. In einem Schreiben an unsere Redaktion teilt sie mit, sich „zu den haltlosen und nicht zu beweisenden Anschuldigungen von Herrn Karis und insbesondere durch Herrn Michael Möller“ rechtliche Schritte vorzubehalten.