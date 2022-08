Livemusik in Kaarst : Samstag-Event im Maubisgarten soll 2023 ausgeweitet werden

Am vergangenen Samstag trat der Künstler J.R. Parsons in der Innenstadt auf. Das neue Konzept wurde erstmals im Jahr 2021 durchgeführt. Foto: PS Event

Kaarst Kaarster, die am vergangenen Samstag im Maubiscenter oder in den Rathausarkaden einkaufen waren oder in einer der angrenzenden Bäckereien oder Cafés einen Kaffee getrunken haben, haben sich verwundert die Augen gerieben. Im „Maubisgarten“, dem kleinen Rasenstück zwischen Maubiscenter und Rathaus, gab es Livemusik.

Der Kaarster Künstler J.R. Parsons sang seine Songs, und viele Menschen nutzten die Gelegenheit zum Entspannen. Die Aktion wurde von der Kaarster Eventagentur „PS Event“ ins Leben gerufen.

Sascha Loquingen, neben Patrick Einhirn Inhaber der Eventagentur, erklärt, warum das Event im vergangenen Jahr ins Leben gerufen wurde. „Der gesamten Eventbranche ging es lange Zeit nicht gut, der Kulturbereich lag am Boden, die Leute wollten nicht mehr rausgehen. Wir haben uns dann überlegt, was wir tun können, um auf die Eventbranche und vor allem die Künstler aufmerksam zu machen“, so Loquingen im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Stadt habe der Agentur dann den Maubisgarten zur Verfügung gestellt, um dort ein kleines samstägliches Event zu veranstalten.

Nicht nur die Eventbranche profitiert davon, sondern auch der Einzelhandel. „Wir konnten den Menschen so ein schöneres Einkaufserlebnis bieten“, sagt Loquingen. Eigentlich sollte es eine einmalige Sache sein, aber aufgrund der positiven Resonanz wurde es in diesem Sommer neu aufgelegt. Es waren drei Veranstaltungen geplant – doch die erste musste abgesagt werden, weil die Künstlerin erkrankt ist. An diesem Samstag findet das dritte und letzte Event statt. Dann wird die Neusser Sänderin Klara Krum zwei Stunden lang auftreten. „Warum sollten wir Künstler aus Düsseldorf fragen? Wir haben in Kaarst und Umgebung genug gute Künstler am Start“, erklärt Sascha Loquingen. Das Beste daran: Für die Bürger ist die Livemusik kostenlos. Das Angebot wurde im Vergleich zum Vorjahr mit einer Bar erweitert, an der Besucher Getränke kaufen können. „Sie können sich aber auch selbst was mitbringen“, sagt Loquingen.