Kabarett in Kaarst Salon-Orchester folgt auf Mix-Show

Der Ausblick auf das weitere Programm: Am Freitag, 3. November (20 Uhr) tritt Jochen Malmsheimer vor einem bereits ausverkauften Albert-Einstein-Forum auf. Wenige Restkarten gibt es dagegen noch für Wilfried Schmickler, der am Samstag, 4. November (20 Uhr) mit seinem Programm „Es hört nicht auf“ nach Kaarst kommt. Mit Dr. Pop gibt es dann am Sonntag. 5. November (19 Uhr) eine ganz besondere Musiktherapie. Dr. Pop therapiert in seinem Comedy- und Kabarettprogramm „Hitverdächtig“ mit Musiksamples und faszinierenden Musikfakten.