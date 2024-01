Neujahrsempfang der Kaarster SPD Sabrina Proschmann will für soziales Europa kämpfen

Im Mittelpunkt des Samstagvormittags stand eine junge Genossin aus Düsseldorf: Die 29-jährige Ratsfrau Sabrina Proschmann kandidiert bei der Europawahl am 9. Juni für das Europäische Parlament. Sie forscht an der Heinrich-Heine-Universität zur europäischen Geschichte. Das Thema Europa hat sie 2017 auch in die SPD geführt. Im europäischen Parlament will sie für ein soziales Europa kämpfen, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt. „Niemand verliebt sich in den Binnenmarkt“, zitierte sie den EU-Politiker Jacques Delors. Für die Gründer-Generation sei Europa ein Traum gewesen, der in Erfüllung gegangen sei. Für junge Menschen waren 70 Jahre Frieden, ein Europa ohne Grenzen und mit einer gemeinsamen Währung selbstverständlich geworden. Erst der russische Angriff auf die Ukraine habe 2022 klar gemacht, dass diese Errungenschaften nicht selbstverständlich waren und man etwas dafür tun müsse. Mit einem Studium in Frankreich und einem Praktikum in London habe sie Europa erleben können. „Wir müssen noch mal neu träumen und ein besseres Europa schaffen“, so Proschmann. Eine Europäische Union, die für die Menschen erlebbar sei.