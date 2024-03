Rotarische Versammlung in Büttgen „Kaarst bietet mehr als nur ein Autobahnkreuz“

Offiziell tritt Michael A. Thomas sein Amt erst am 1. Juli an, doch bereits drei Monate zuvor ist der designierte rotarische Governor erstmals als Hauptdarsteller gefordert. Er und sein Rotary Club (RC) Kaarst-Korschenbroich sind Gastgeber, wenn sich am Samstag (9. März) die angehenden Präsidenten und Sekretäre aus 82 Clubs mit insgesamt 4445 Mitgliedern im Distrikt 1870 treffen, der sich vom Tecklenburger Land bis hin nach Grevenbroich im Süden erstreckt und somit die nordwestliche Hälfte Nordrhein-Westfalens abdeckt. Die Versammlung beginnt um 9.30 Uhr in der neuen Gesamtschule am Riskeskirchweg in Büttgen. Präsident des gastgebenden Clubs ist Paul Terner; sein Nachfolger wird Mitte des Jahres Dieter W. Welsink.