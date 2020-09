Comedian Don Clarke tritt in Kaarst auf : Zurück im Epizentrum des Kabaretts

Don Clarke ist am Sonntag zum Abschluss des ersten Kabarett-Wochenendes im Albert-Einstein-Forum vor nur 109 Zuschauern aufgetreten. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst Nach langenr Zeit ist das Kaarster Kabarett wieder ins Albert-Einstein-Forum zurückgekehrt. Von Freitag bis Sonntag gab es drei Vorstellungen.

Seit dem vergangenen Wochenende wird im runderneuerten Albert-Einstein-Forum wieder Kleinkunst geboten. Nie saß man so gut wie auf den neuen Stühlen mit gepolsterter Sitzfläche, nie war die Luft so gut wie mit der neuen Klimaanlage. Natürlich werden alle Hygienevorschriften beachtet. Bis zu 300 Zuschauer dürfen derzeit wegen der Corona-Schutzmaßnahmen rein ins Albert-Einstein-Forum. Kulturmanager Dieter Güsgen beobachtet aber auch, dass die Kleinkunstfreunde noch zurückhaltend sind. Für die Vorstellung von Don Clarke („SEXundSECHZIG“) am Sonntag waren 195 Karten verkauft worden – lediglich 109 Zuschauerinnen und Zuschauer wagten sich dann ins Epizentrum der Kleinkunst.

Mit seinen 64 Jahren ist der gebürtige Brite kein Benjamin unter den Comedians. Obwohl über 40 Jahre in Deutschland, pflegt er seinen deutlichen Akzent, kokettiert sogar damit: „Wer dachte, ich würde aus den Niederlanden kommen?“ Obwohl seine nicht gerade sportliche Figur immer wieder thematisiert wird, versprüht der lustige Brite noch jede Menge Power. Der Stand-up-Comedian und Moderator wird auch von Reiseveranstaltern für Kreuzfahrten gebucht. Die dort gesammelten Erfahrungen flossen in sein Programm mit ein. Warum gibt es auf einem Schiff, auf dem man 29 Stunden ununterbrochen essen und trinken kann, noch einen Bifi-Automaten? Köstlich, wie Don Clarke von seinen Bemühungen, die deutsche Sprache zu erlernen, berichtete, von Irritationen wie dieser: „Was eine Lesebrille ist, war mir klar, aber eine Klobrille? Wozu muss man beim Kacken gucken?“ „Ich muss zum Arzt – da führt kein Weg dran vorbei“: Auch diese Redewendung kam ihm einst unerklärlich vor: „Wie will er dann bloß da hinkommen?“

Als ein junges Paar mitten in der Vorstellung ging, fragte er „Hat’s euch nicht gefallen?“ Er lag richtig mit seiner Vermutung. Vielleicht war die Entscheidung auch nicht so klug, denn man brauchte eine gewisse Zeit, um sich an seinen derben britischen Humor zu gewöhnen. „Man hält mich für einen Taxifahrer oder auch einen Sextouristen“, sagte der 64-Jährige und fühlte sich bestätigt, als just in dem Moment, als er daran vorbeikam, „Bangkok 1800 Euro“ aus einem Reisebüro erschallte. „Ihr ward ein tolles Publikum und ich war wieder ganz toll“: Mit diesem Spruch verabschiedete sich der Vollblut-Comedian.