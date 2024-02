Revival-Party im Pfarrzentrum Büttgen Rückkehr der „Fetee“ weckt Erinnerungen an früher

Mittlerweile lebt sie mit ihrer Familie in Köln, hat aber noch Verbindungen in ihren Heimatort Kaarst, vor allem aber nach Büttgen, wo Yvonne Stein damals aufgewachsen ist. Als sie 13 oder 14 Jahre alt war, gab es in Büttgen eine für Kaarster Verhältnisse legendäre Party: Die „Fetee“ im Büttgener Pfarrzentrum. Stein erinnert sich gerne an die Zeit zurück: „Wir waren jung und wollten Spaß haben. Es gab vor dem Pfarrzentrum eine Telefonzelle, wo immer eine lange Schlange war. Alle wollten ihre Eltern anrufen und fragen, ob sie länger bleiben dürfen.“ Auch an das erste Verliebtsein und die Zeit mit Freunden und ohne Handys, die es damals noch nicht gab, zu verbringen, erinnert sie sich gerne zurück. „Das war schon besonders, so etwas gibt es heute gar nicht mehr“, sagt sie.