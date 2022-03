Tierische „Hausbesetzer“ in Kaarst : Rotkehlchen bauen Nest in Zeitungsrohr

Kaarst Einen ungewöhnlichen Platz für ihr Nest hat sich ein Rotkehlchen-Pärchen gesucht. Am Sonntag begannen die Vögel mit dem Nestbau in einem Zeitungsrohr der Familie Ceta aus Kaarst. Sind es sogar Rückkehrer?

In wenigen Tagen wird das Nest fertig sein, dann kann das Weibchen anfangen, die Eier in das Zeitungsrohr zu legen und zu brüten. Dagegen bleiben die extra aufgehängten Vogelhäuser leer. Bereits im vergangenen Jahr hatten dort Rotkehlchen ab dem 15. Mai ihr Nest gebaut, rund zwei Wochen später saßen die ersten Küken in dem gemütlichen Rohr. „Die sind noch in der Bauphase, irgendwann beginnt das Weibchen, Eier zu legen“, erklärt Margret Ceta.