Auf Büttgener Rathausplatz Rotary-Club zeichnet Kulturstiftung Kinderliebe aus

Bereits seit über zehn Jahren setzt sich die Kulturstiftung Kinderliebe im gesamten Rhein-Kreis-Neuss für die kulturelle Förderung von sozialschwachen Kindern ein. Am Donnerstag überreichten die Vorstandsmitglieder des Rotary-Clubs Kaarst-Korschennbroich der Kulturstiftung auf dem Rathausplatz in Büttgen einen Spendenscheck in Höhe von 1000 Euro. Mit dieser Spende möchte die Kulturstiftung am 19. Juni ein weiteres Projekt starten.