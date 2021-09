10.500 Euro Soforthilfe : Rotarier unterstützen Flutopfer

Ex-Präsident Ralf Albrecht, Cornelia Heusgen, Silke Gronau, Dilek Gürsoy und Präsident Matthias Fahr (v.l.) vom RC Kaarst. Foto: G. Albrecht

Kaarst Die Rotarier stellten spontan 10.500 Euro für die Flutopfer zur Verfügung. Für Wohnungslose organisierte der RC Kaarst-Korschenbroich im 20. Jahr einen Wohlfühlmorgen.

Wellness für Leib und Seele: Seit 20 Jahren laden Malteser Wohnungslose und Arme ein, einen Wohlfühlmorgen zu verbringen: herzhaftes Frühstück mit warmem Kaffee oder eine neue Garderobe in der Kleiderkammer. „Unsere Willkommenskultur sorgt für Augenhöhe“, sagt Hans Tophofen, der das Angebot einst „erfand“ und von Beginn an mit großem Erfolg in den Räumlichkeiten des St. Ursula-Gymnasiums in Düsseldorf umsetzt. Zu seinen treuen Begleitern gehört Michael Schaal, Diözesanarzt der Malteser aus Büttgen und Mitglied im Rotary Club (RC) Kaarst-Korschenbroich: „Wer sich beim Wohlfühlmorgen engagiert, spürt, wie wichtig dieses Zeichen der Wertschätzung für Menschen ist, die am Rande der Gesellschaft leben.“

Diese Erfahrung teilten mit Schaal jetzt zwei weitere Kaarster Rotarier: Cornelia Heusgen und Jörg Drews, die vom Auf- bis zum Abbau dabei waren, Brote schmierten, Kaffee einschenkten und bei der Kleideranprobe halfen. Zudem finanzierte der RC Kaarst einen Foodtruck als besondere Attraktion an diesem Morgen, der unter Corona-Bedingungen stattfinden musste. So blieben die Duschräume geschlossen, durften Frisöre und Zahnärzte nicht tätig werden. „Wir hoffen, wir haben das notgedrungen abgespeckte Angebot mit unserem Foodtruck etwas aufgewertet“, sagt Hartmut Morgenfrüh.

Der Schatzmeister des RC Kaarst-Korschenbroich wacht darüber, dass auch in dieser verstörenden Zeit der Pandemie Spendengelder nicht gehortet, sondern dort eingesetzt wird, wo es benötigt wird. Insgesamt rund 50.000 Euro habe der Klub in den beiden rotarischen Corona-Jahren 2019/20 und 2020/21 für „gute Taten“ ausgegeben – auch ein Verdienst des damaligen Präsidenten Ralf Albrecht, der immer ein offenes Ohr für Gemeindienstaufgaben hatte. Dabei suchen die Rotarier für ihre Förderung Adressaten aus, die rund zur Hälfte vor Ort tätig sind. Die andere Hälfte der Spendensumme fließt in internationale Projekte.