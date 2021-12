Karneval in Kaarst : Rosenmontagszug in Büttgen endgültig abgesagt

Rosenmontagszug in Büttgen endgültig abgesagt

Karneval in Kaarst

Jetzt ruhen die Hoffnungen auf 2023. Für das nächste Jahr ist der Rosenmontagszug – hier ein Bild aus 2019 – in Büttgen endgültig abgesagt. Foto: Stephan Seeger

Büttgen Nun ist es offiziell: Auch im Jahr 2022 wird kein Rosenmontagszug durch Büttgen ziehen. Auch weitere Veranstaltungen werden wegen Corona nicht stattfinden.

Der Karnevalsverein „5 Aape“, der den Zug organisiert, hat ihn nun endgültig abgesagt. Zudem wird auch die für Januar geplante gemeinsame Karnevalssitzung der Vereine „5 Aape“, „Narrengarde Blau-Gold“ und „Kaasch op jöck“ nicht stattfinden können. „Wir haben alles abgesagt. Es geht einfach nicht, dass wir noch Veranstaltungen machen“, sagt ein trauriger Peter Ducksch, Vorsitzender des Karnevalsvereins „5 Aape“, unserer Redaktion. Niemand wisse, was die Omikron-Variante mit sich bringe, deshalb wurde schon jetzt alles abgesagt. „Uns blieb nichts anderes übrig“, sagt Ducksch. Die bisherigen Planungen für die Durchführung des Rosenmontagszuges am 28. Februar können somit in den Papierkorb wandern.