Ehemaliges Café Buxbaum : Rockiges Hoffest im Ikea-„Träffpunkt“

Kaarst Aus dem früheren Café Buxbaum ist jetzt unter der Regie von Ikea der „Träffpunkt“ geworden. Er bietet unter anderem einen Probenraum für Bands und das Kunstcafé Einblick hat auf dem alten Hof sein Atelier.

Die Kaarster Band-Szene war in Bestform: Da war zum Beispiel „Blackout“ – eine junge Band aus Neuss, bestehend aus vier Jungs, gerade mal um die 15 Jahre alt. Und sie hatten keine bekannten Hits im Repertoire, sondern servierten Eigenkompositionen, was ihnen jede Menge Anerkennung einbrachte. Rainer Turnau und seine Schwester Anja traten als „AR’n B“ auf. Ihr Folk-Rock sorgte dafür, dass es den Besuchern nicht langweilig wurde. „Morgens um 7“ heißt die Formation um Silke Philippsen aus Kaarst – diese „Mucke“ kam den Zuhörern nicht nur spanisch vor, sie war es zum Teil auch. Der Rest war Swing. Richtig laut und hart zur Sache ging es bei „The Mors“ mit Coversongs unter anderem von Marius Müller-Westernhagen und den Toten Hosen zu. „Hier kommt Alex“, dröhnte es aus den Boxen und das Gehöft, dass ursprünglich für Ikea-Kundenparkplätze hatte plattgemacht werden sollen, bebte. Im Atelier des Kunstcafé Einblick war es nicht ganz so laut. Das war auch gut so, denn junge Besucherinnen und Besucher wie die siebenjährige Maxi, die gegen eine geringe Gebühr nach Lust und Laune malten durften, mussten und wollten sich auf ihr künstlerisches Tun konzentrieren. Necati Özen (31) ist der wohl erfolgreichste Künstler aus dem Kunstcafé. Er war mächtig stolz, dass er ein Bild verkaufen konnte und zeigte unter anderem Bilder aus dem Comic, das er auf der Leipziger Buchmesse vorstellen durfte. Das Atelier ist ein beliebter Treffpunkt und das Kunstcafé ist froh, dass Ikea die rund 100 Quadratmeter zur Verfügung stellt.