Pakistanisches Restaurant in Kaarst „Rice & Spice“ eröffnet kostenlose „Chaiteria“

„Die Welt zu Gast bei Freunden“ – so lautete das offizielle Motto der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Nun gibt es im pakistanischen Restaurant „Rice & Spice“ auf der Badeniastraße in Kaarst ein vom WM-Motto leicht abgewandeltes Motto: „Kaarst zu Gast bei Freunden“. Denn Inhaber Ahmad Ishtiaq bietet ab sofort kostenlosen Chai-Tee für Freunde, Gäste und Bekannte in seinem Restaurant an. Diese „Chaiteria“ soll durchgehend geöffnet sein.