Neues Restaurant in Kaarst „Rice & Spice“ bietet pakistanische Hausmannskost

Das Brot wird in einem Tonofen gebacken, die die Saucen und Dips selbst hergestellt, das Fleisch extra für die Bedürfnisse von Ahmad Ishtiaq und seiner Frau Qurat-Ul-Ain beim Schlachter zugeschnitten: Auf der Badeniastraße in Kaarst hat vor rund zehn Wochen ein neues Restaurant eröffnet, in dem Gastfreundschaft groß geschrieben wird und die Kunden nicht als Kunden, sondern als Besucher empfangen werden: Das „Rice & Spice – Taste of Pakistan“. Dort, wo es vorher Tapas gab, werden jetzt die Rezepte von Ahmad Ishtiaqs Mutter gekocht: Hühnchen mit Daal, einem Linsen-Curry, Lammfleisch in Saag, ein traditioneller Eintopf aus Spinat und Rapsblättern. Dabei sind weder Ishtiaq noch seine Frau gelernte Köche, in Pakistan arbeitete er als Sprachlehrer, musste 2001 nach Deutschland flüchten, weil er in seiner Heimat einer Minderheit angehörte und verfolgt wurde.