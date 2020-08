Biohof in Kaarst-Büttgen : #RheinStories auf dem Lammertzhof vom Winde verweht

Büttgen Seit Montag sind die #RheinStories zu Gast auf dem Lammertzhof in Büttgen. Es ist die letzte Station nach einer achtwöchigen Tour durch die Region.

Am Freitag zeigt Bio-Bauer Heiner Hannen den beiden Reporterinnen Marie Ludwig und Maren Könemann seinen Hof, auf dem die beiden mit ihrem Bulli stehen. In der stürmischen Nacht zu Mittwoch gab es allerdings eine Schrecksekunde, als das Vorzelt weggeflogen ist und die beiden jungen Frauen Zuflucht in einer Scheune suchten. Die #RheinStories erleben am Freitag, was das Besondere an dem Lammertzhof ist. Am Abend sind die Hobbybrauer von „Meister Ziche“ aus Büttgen zu Gast, zum Abschluss wird gegrillt und das selbstgebraute Bier verköstigt.