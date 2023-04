Grundwasser in Holzbüttgen Rhein-Kreis hält an Warnung vor Nutzung von Brunnenwasser fest

Im Rahmen der Kanalbaumaßnahme an der Nordkanalallee war eine Grundwasserverunreinigung mit leichtflüchtigen Kohlenwasserstoffen (LHKW) festgestellt worden. Für diese Verunreinigung sind Altlasten des Chemikaliengroßhändlers Krempel & Voss verantwortlich. In vier von 71 Proben, die der Rhein-Kreis 2019 vorgenommen hatte, wurden Überschreitungen der Grenzwerte der Trinkwasserverordnung sowie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) festgestellt. Die Bürger wurden daraufhin aufgefordert, Nutzpflanzen, die zum Verzehr bestimmt sind, nicht mehr mit Brunnenwasser zu bewässern. Auch Planschbecken sollten vorerst nicht mit Brunnenwasser gefüllt werden. Die Empfehlung hatte sich auf die Grundstücke südlich des Nordkanals und nördlich der Rotdornstraße sowie nördlich der Königstraße bezogen. Die westliche Grenze bildet die Kaarster Straße, die östliche Grenze verläuft parallel zur Straße „Am Pfarrzentrum“ auf der Höhe der Einmündung Schlossstraße/Königstraße. Die Empfehlung einer Nutzungseinschränkung hatte das Umweltamt in 2020 und 2021 erneuert.