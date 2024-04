Arbeiten an ehemaliger Reinigung Rhein-Kreis kündigt Grundwassersanierung in Büttgen an

Im Auftrag des Verbandes für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) in Abstimmung mit dem Rhein-Kreis Neuss beginnen am 8. April die Arbeiten zur biologischen Grundwassersanierung am Standort einer ehemaligen chemischen Reinigung in Büttgen. Das teilte der Rhein-Kreis am Donnerstag mit. Die geplanten Bohrarbeiten werden voraussichtlich zwölf Wochen dauern, danach schließt die rund einjährige Sanierungsmaßnahme vor Ort an.