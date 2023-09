Amtsleiter Mertens zu Besuch in Kaarst Rhein-Kreis ist beim Katastrophenschutz gut aufgestellt

Zunächst aber galt es, Ille Mularski zu ihrem 92. Geburtstag zu gratulieren. Die Kaarster Künstlerin sagte: „Mich, die Hochbetagte, interessiert an der Kunst neben der Ästhetik der kreative Akt. Ohne Kunst wäre mein Lebensabend völlig farblos.“ Ihr zu Ehren wurde neben einem Geburtstagsständchen das Lied „Schön ist bei Probus“ gesungen. Marcus Mertens (50) gliederte seinen Vortrag übersichtlich in die beiden Fragen: Was ist eine Katastrophe? Was leistet der Krisenstab? Der Ordnungsamtsleiter, der quasi „geborenes“ Mitglied im Krisenstab des Rhein-Kreises Neuss ist, bemängelte, „dass (zu) viele Personen in der strategischen Verantwortung stehen“. Wegen Corona war der Krisenstab vollkommen gefordert, er war allen Herausforderungen gewachsen. Mehrfach ging der Referent auf die Flutkatastrophe an Ahr und Erft ein und schloss nicht aus, dass „diese Lage auch im Rhein-Kreis Neuss passieren könne. Wir müssen Fälle vorbereiten, die keiner haben will.“