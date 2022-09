Vegane Rinder- und Schweinesteaks : Supermarkt führt vegane „Fleischtheke“ ein

Im Rewe-Markt an der Neusser Straße in Kaarst werden seit einigen Tagen 35 vegane Produkte in einer eigenen Bedientheke angeboten. Geleitet wird die Abteilung von einer Veganerin. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Thomas Röttcher geht mit dem Trend: In seinem Rewe-Markt an der Neusser Straße hat der Unternehmer nun eine vegane Bedientheke eröffnet. Das Echo ist groß, die Kunden finden das neue Angebot durchweg positiv.

Dass Thomas Röttcher bekannt für neue Ideen ist, ist bekannt. Mit seinem neuesten Projekt hat der Inhaber des Rewe-Marktes an der Neusser Straße in Kaarst nun aber einen wahren Hype ausgelöst. Seit kurzem gibt es direkt neben der Fleischtheke eine vegane Bedientheke. Dort können Kunden 35 verschiedene Produkte wählen: Es gibt Fleischsalat, Eiersalat, Lyoner Wurst, Gouda, Cheddar, Camenbert oder sogar vegane Rinder- und Schweinesteaks und Hackfleisch.

„Ich beobachte den Trend schon länger. Nach dem Umbau des Marktes im vergangenen Jahr haben wir im Bereich vegan eine Umsatzsteigerung von 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Das hat mich motiviert, die eingeschlagene Richtung weiter zu verfolgen“, erklärt Röttcher im Gespräch mit unserer Redaktion. Schon damals habe er die vegane Abteilung vergrößert und in die Obstabteilung verlagert und so den Grundstein gelegt. „Wir haben dann gesagt, dass wir eine vegane Bedienungstheke brauchen“, so Röttcher.

Rewe startete vor rund vier Wochen das Projekt vegane Bedientheke. „Da wollte ich dabei sein“, so Röttcher. In Köln lernte er dann die Lieferanten kennen und wurde in die Produktherstellung und die Inhaltsstoffe eingewiesen. Röttcher selbst hat alle 35 Produkte probiert und sich für die vegane Bedientheke extra neue Schalen, eine Aufschnittmaschine und neue Brettchen besorgt. „Ich bin zwar ein großer Fleischfan, aber der Geschmack hat mich sehr überzeugt“, sagt Röttcher. Bei den Produkten werde mit richtigen Zutaten gearbeitet, in vielen seien keine Konservierungsstoffe enthalten. „Die Farbe bei rotem Fleisch beispielsweise ist Rote Beete“, so Röttcher. Mittlerweile werden viele Geschmacksstoffe aus natürlichen Zutaten gewonnen, sagt er.