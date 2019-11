Supermarkt in Kaarst : Rewe-Markt in den Arkaden macht dicht

Im Sommer 2020 wird es den Rewe-Supermarkt in den Rathaus-Arkaden nicht mehr geben. Der Mietvertrag läuft aus und wurde seitens der Rewe-Gruppe nicht verlängert. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Im kommenden Sommer schließt die Filiale der Supermarkt-Kette. Die Verhandlungen über einen Nachfolger laufen.

Derzeit hängt ein Schild vor dem Rewe-Supermarkt in den Rathaus-Arkaden, mit dem für die Black Week geworben wird. Im kommenden Sommer gehen wortwörtlich die Lichter in dem Laden aus: Die Rewe-Gruppe hat entschieden, den Mietvertrag für die Filiale in Kaarst nicht zu verlängern. Der Supermarkt macht dicht. Das bestätigte die Rewe Group auf Anfrage unserer Redaktion. „Leider hat die Frequenz nicht mehr dazu ausgereicht, den Markt weiterhin wirtschaftlich zu betreiben“, heißt es seitens der Rewe-Gruppe. Die Mitarbeiter, die vor rund zwei Wochen über die Schließung informiert worden sein sollen, werden ihren Job allerdings nicht verlieren. „Allen Mitarbeitern wird eine Weiterbeschäftigung in umliegenden Rewe-Filialen angeboten“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Nach der Eröffnung des von Thomas Röttcher inhabergeführten Rewe-Marktes an der Neusser Straße hat die Filiale in den Arkaden kontinuierlich Kundschaft an den Konkurrenten verloren. Auf den beiden Supermärkten steht zwar jeweils Rewe drauf, es gibt aber dennoch einen Unterschied: Röttcher ist sozusagen ein Franchise-Nehmer. Die Rewe-Gruppe ist zwar am Umsatz beteiligt, aber Röttcher kann selbst entscheiden, was er in seinem Laden verkauft und was nicht.

Info Fläche ist 1500 Quadratmeter groß Fläche Der Rewe-Markt in den Rathaus-Arkaden verfügt über insgesamt rund 1500 Quadratmeter Fläche. Beliebte Frischetheke Die Kunden schätzen vor allem die Frischetheke in der Filiale. Wo Weitere Rewe-Märkte gibt es in Büttgen, Vorst und an der Neusser Straße in Kaarst.

Die Stadt Kaarst bedauert die betriebswirtschaftliche Entscheidung von Rewe. Für die Rathausarkaden und die Kaarster Innenstadt ist nun die Frage der Nachfolge von entscheidender Bedeutung, gerade im Hinblick auf die Nahversorgung. „Wir befinden uns bereits in Gesprächen und bieten unsere Unterstützung an. Wir sind optimistisch, dass die sehr guten Bedingungen und die erstklassige Lage gute Argumente sind, um einen passenden Nutzer zu finden. Wo wir als Mittler agieren können, werden wir dies auch tun. Wir setzen auf eine Einzelhandels-Lösung“, sagt Wirtschaftsförderer Christoph Schnier. Das zuständige Immobilien-Management, die V und I-Management GmbH und Co. KG in Wachtendonk, wollte auf Anfrage nichts sagen.

Vor allem für viele Senioren ist die Schließung eine kleine Katastrophe. „Der nächste Markt ist an der Neusser Straße, für Senioren, die kein Auto haben, ist das also ein Problem“, sagt Manfred Schmidt, Vorsitzender des Seniorenbeirats der Stadt Kaarst. „Unter der Schließung werden sicher viele Senioren leiden. Wir werden uns dafür einsetzen, dass als Nachfolger wieder ein Supermarkt in die Arkaden kommt“, verspricht Schmidt den Senioren. Heinz Wirnsberger von der Werbegemeinschaft Rathaus-Arkaden ist sich sicher, dass das Ladenlokal nicht lange leerstehen wird.