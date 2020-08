Übergabe in Kaarst für 2. November geplant : Rettungswache wird später als geplant fertig

Kaarst Die Fertigstellung der Rettungswache neben der Feuerwache auf der Erftstraße zögert sich weiter hinaus. Aber der Zeitplan für die Übergabe steht.

Im kommenden Betriebsausschuss am 2. September wird den Mitgliedern eine Mitteilungsvorlage vorgelegt, mit der die Stadt eine aktuelle Zeitplanung der großen Bauprojekte informiert, die mehr als 250.000 Euro kosten. In dieser Mitteilung, die im Ratsinformationssystem der Stadt Kaarst zu finden ist, steht unter dem Punkt Rettungswache: „Aufgrund Corona-bedingter zeitlicher Engpässe bei einigen beauftragten Firmen, ist die Übergabe des Objektes nunmehr für den 2. November vorgesehen.“ Zuletzt hatte es geheißen, dass der Bau der Rettungswache im dritten Quartal abgeschlossen werden wird. Zu beginn der Baumaßnahme war noch vom dritten Quartal 2019 die Rede, also ein Jahr, bevor sie letztendlich fertiggestellt ist. Ab der zweiten Septemberwoche sind Fliesen- und Plattenarbeiten geplant. So sollen 50 Quadratmeter Boden- und rund 100 Quadratmeter Wandfliesen in den Umkleide- und Duschbereichen sowie Toiletten verlegt werden. 60 Quadratmeter Bodenbeläge und 30 Quadratmeter Wandfliesen sollen zudem in der Fahrzeughalle angebracht werden. Das geht aus einer öffentlichen Mitteilung der Stadt über beabsichtigte Ausschreibungen hervor.