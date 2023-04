Neues Restaurant in Kaarst Portugiesische Spezialitäten im „Estoril“

Kaarst · Auf der Tennisanlage der SG Kaarst am Kaarster See hat am Freitag ein neues Restaurant eröffnet. Im „Estoril“ werden portugiesische Spezialitäten angeboten.

29.04.2023, 04:50 Uhr

Francesco und Antonia Guerro in ihrem Restaurant. Foto: SG Kaarst

Francesco und Antonia Guerro haben auf der Tennisanlage der SG Kaarst das portugiesische Restaurant „Estoril“ eröffnet. Die Guerras waren für ihre Restaurants in Neuss bekannt, insbesondere für das „Porzo Quirinio“ auf der Münsterstraße. Mit ihrem Know-how und ihrer Leidenschaft für die portugiesische Küche möchten die Guerras für unvergessliche kulinarische Erlebnisse sorgen. „Wir sind glücklich, dass wir eine solch hervorragende Küche den Kaarstern anbieten können“ schwärmt Axel Süßbrich, Vorsitzender des Tennisclubs. In den vergangenen Wochen wurde das Restaurant renoviert. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 15 bis 21 Uhr, am Wochenende von 10 bis 21 Uhr. Reservierungen unter 0152 1121 5111.

(seeg)