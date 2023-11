Institution in Kaarst Delmes grillt seit 55 Jahren halbe Hähnchen

Heinz Delmes ist gelernter Maschinenbautechniker und arbeitete nebenher am Wochenende in einer Metzgerei mit Imbiss in Düsseldorf. Dort sammelte er schon erste Erfahrungen in dem Metier. Im November 1968 eröffnete die Familie die Pommesbude, die Roswitha Delmes zunächst alleine stemmte. Das Angebot umfasste halbe Hähnchen, Currywurst, Pommes und Schaschlik. Die Salate wurden von Beginn an selbst zubereitet. Heinz Delmes half frühmorgens und kaufte in seiner Mittagspause ein. Auf Dauer wurde das für ihn zu viel und so stieg er am 1. März 1969 ganz in das Grillgeschäft ein. Das Speiseangebot wurde um Schnitzel und Steaks erweitert und ab November gibt es auch Gänsekeulen. Schon bald reichten die drei Tische nicht mehr aus: „Ich habe mein Wohnzimmer rausgenommen und es zum Restaurant umgewandelt“, sagt Delmes mit Augenzwinkern. Auch der frühere Lagerraum wurde zum Gastraum gestaltet: „Wir sind mit Kaarst groß geworden“, resümiert Heinz Delmes.