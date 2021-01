Gastronomie und Einzelhandel in Kaarst : Resonanz auf Gutscheinbuch ist bislang „gigantisch“

Kaarst Seit Mitte November ist das Gutscheinbuch von Michael Schreinermacher auf dem Markt, und mit der Resonanz ist der Kaarster Gastronom bis heute mehr als zufrieden. „Die Rückmeldungen sind gigantisch“, sagt er.

Einige Unternehmen hätten bereits angekündigt, im kommenden Jahr wieder dabei zu sein. Das einzige Problem: Kurz nach der Veröffentlichung kam der zweite harte Lockdown, sodass die Gutscheine für Dezember und Januar teilweise ihre Gültigkeit verloren haben. Einige Unternehmen haben kurzerhand entschieden, die Gutscheine „hinten dran zu hängen“ und sie im April/Mai anzubieten, bei anderen war es nicht möglich, weil sie sich auf das Weihnachtsgeschäft bezogen. Auch bei der Ausgabestelle an der Infotheke im Rathaus war die Nachfrage groß, Schreinermacher lieferte gleich vier Kartons mit je 40 Büchern nach. Das Gutscheinbuch liegt allerdings nicht in der Auslage wie andere Broschüren, sondern die Bürger müssen an der Infotheke des Rathauses gezielt danach fragen, erklärt Schreinermacher.

Doch nicht nur mit dem Erfolg des Gutscheinbuches ist der Gastronom zufrieden, sondern auch damit, dass er in der Stadt Kaarst wohnt und dort seine Unternehmen hat. „Hier wird sehr viel für den Einzelhandel und die Gastronomie getan, wahrscheinlich so viel wie in keiner anderen Stadt“, sagt er. Beispiele gebe es genug. So nennt Schreinermacher die Aktion von Unternehmer Stefan Hügen, der mit Plakaten darauf aufmerksam macht, Waren bei lokalen Händlern und nicht im Internet zu kaufen, oder Thomas Röttcher, der in seinem Rewe-Markt Gutscheine für die gastronomischen Angebote in Kaarst zum Verkauf anbietet und den Erlös den Restaurants und Gaststätten zukommen lässt. Auch ist er froh, dass es in Kaarst trotz Corona keinen Leerstand gibt.