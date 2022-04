Kirmes in Kaarst : Residenz steht – Vorfreude auf Schützenfest steigt

Kaarst Nach zwei Jahren Corona-Pause freuen sich die Schützen der Sankt Sebastianus Bruderschaft auf ihre Feiern im Sommer. Eine Feier zur Einweihung der königlichen Residenz ist auch schon geplant.

Langsam aber sicher kribbelt es – nicht nur beim Kaarster Schützenkönig Andreas Pfeiffer, sondern bei allen Mitgliedern der Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft. Nach zwei Jahren soll im Juni (11. bis 14.) endlich wieder das Volks- und Heimatfest gefeiert werden – „ganz normal“, wie es heißt. Die Residenz des Königs an der Meerbuscher Straße steht bereits. Am vergangenen Samstag kamen rund 30 Freiwillige vorbei, binnen weniger Stunden stand das Zelt. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass so viele kommen“, gesteht Pfeiffer: „Man hat gemerkt, dass die Leute wieder feiern und dabei sein wollen. Das war schon toll.“ Ein Video des Aufbaus ist auf der Facebook-Seite der Bruderschaft zu sehen. Eingeweiht wird die königliche Residenz am kommenden Samstag (30. April). Mit dabei sind Pfeiffers drei Ehrenzüge, dem Vorstand der Kaarster Bruderschaft und geladenen Gästen, auch von der Stadtspitze.

Am 5. und am 13. Mai werden Röschen gedreht, zudem ist ein Spielenachmittag mit den Edelknaben geplant. Das traditionelle Seniorencafé wird wegen diesmal nicht in der Residenz stattfinden, sondern in der Gaststätte „Deutsches Haus“. Nach zwei Jahren Wartezeit geht es nun endlich los. „Der Anfang ist gemacht“, sagt Pfeiffer, der nicht nur König in Kaarst ist, sondern auch die Würde des Bezirkskönigs inne hat.